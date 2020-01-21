Сенатор Волков решил перейти из Совфеда "на серьезную должность"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко. "Ему предложили серьезную должность", - добавил он.

Комитет рекомендовал палате выполнить просьбу Волкова.

По словам Тимченко, процесс перехода сенатора на новую работу идет "в полной стадии, потому что он сейчас проходит там не просто собеседование".

Юрию Волкову 65 лет. Он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 2003-2005 годах он руководил Центральным исполкомом "Единой России". Он был депутатом Госдумы нескольких созывов. В Совфеде он заседал с сентября 2015 года.

Ранее о возможной досрочной отставке калужского губернатора Анатолия Артамонова и его переходе в Совет Федерации сообщили СМИ, в том числе РБК, ссылаясь на источники.