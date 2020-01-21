Полиция ищет владельца омских баров, инсценировавшего собственное похищение

В настоящее время бизнесмен скрывается в Европе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Омская полиция объявила в розыск подозреваемого в мошенничестве предпринимателя, который скрывается в Европе, сообщает пресс-служба УМВД России по региону во вторник.

В апреле 2019 года с заявлением о пропаже коммерсанта в полицию обратилась его супруга и сказала, что его могли похитить неизвестные лица. Было установлено, что похищение инсценировано, и к этому причастны двое знакомых бизнесмена, которым он обещал заплатить за участие в афере. Однако деньги соучастники так и не получили.

Полицейские выяснили, что в день "похищения" бизнесмен ездил по Омску на арендованной машине Hyundai Solaris. "Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, что предприниматель, чтобы запутать следы, пересел в автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета без государственных номеров", - отметили в МВД.

По данным полиции, в отношении бизнесмена, владеющего несколькими барами в Омске, расследуется уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о хищении денег. Кроме него, фигурантами дела также является группа неустановленных лиц. Потерпевшими признаны 9 человек, им причинен ущерб на сумму более 136 млн рублей.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ (СКР), речь идет о предпринимателе Станиславе Кулешове. Уголовное дело, возбужденное в апреле прошлого года по факту похищения бизнесмена, "прекращено за отсутствием события преступления".