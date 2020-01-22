Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Дума приняла в I чтении законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе.

Законопроект (№ 814723-7) о внесении изменений и дополнений в законы "О войсках национальной гвардии РФ" и статью 51 закона "О воинской обязанности и военной службе" был разработан членами комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией и поступил в Госдуму в октябре 2019 года.

Разработчики предложили ввести "обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии".

В России"Ъ" узнал о планах Росгвардии проверять своих сотрудников на детекторе лжи"Ъ" узнал о планах Росгвардии проверять своих сотрудников на детекторе лжиЧитать подробнее

"Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения", - предлагают авторы.

Они также предложили ввести обязанность проверки с использованием полиграфа для тех, кто устраивается на службу в Росгвардию. Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будет определять директор Росгвардии.

Разработчики считают, что это нововведение позволит усилить профилактику правонарушений, в том числе, коррупционной направленности, а также выявление противоправных действий личного состава Росгвардии, позволит усовершенствовать кадровый отбор, особенно при назначении на начальствующие и командные должности.

Сейчас аналогичная проверка на полиграфе действует для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.

Отвечая на вопросы парламентариев, одни из разработчиков законопроекта, замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн заявил на заседании, что проверка на полиграфе является обязательной для всех без исключения сотрудников Росгвардии, независимо от воинского звания.

При этом он указал, что при введении обсуждаемого законопроекта в действие, проверка на детекторе лжи будет применяться при приме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников Росгвардии она будет применяться "при переходе на вышестоящую должность".

Госдума Росгвардия

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Россия начала разработку вакцины от нового коронавируса из Китая

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Пост убитого в Москве главы ингушского центра "Э" занял его родной брат

Путин потребовал защитить школьников от "уродов" из "групп смерти"

Путин потребовал защитить школьников от "уродов" из "групп смерти"
Новый коронавирус в Китае

Из-за нового коронавируса на всех въездах в РФ усилен контроль

Из-за нового коронавируса на всех въездах в РФ усилен контроль

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Юрий Чайка назвал предложение поменять работу неожиданным, но приятным

Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');