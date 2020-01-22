Дума приняла в I чтении законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе.

Законопроект (№ 814723-7) о внесении изменений и дополнений в законы "О войсках национальной гвардии РФ" и статью 51 закона "О воинской обязанности и военной службе" был разработан членами комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией и поступил в Госдуму в октябре 2019 года.

Разработчики предложили ввести "обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии".

"Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения", - предлагают авторы.

Они также предложили ввести обязанность проверки с использованием полиграфа для тех, кто устраивается на службу в Росгвардию. Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будет определять директор Росгвардии.

Разработчики считают, что это нововведение позволит усилить профилактику правонарушений, в том числе, коррупционной направленности, а также выявление противоправных действий личного состава Росгвардии, позволит усовершенствовать кадровый отбор, особенно при назначении на начальствующие и командные должности.

Сейчас аналогичная проверка на полиграфе действует для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.

Отвечая на вопросы парламентариев, одни из разработчиков законопроекта, замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн заявил на заседании, что проверка на полиграфе является обязательной для всех без исключения сотрудников Росгвардии, независимо от воинского звания.

При этом он указал, что при введении обсуждаемого законопроекта в действие, проверка на детекторе лжи будет применяться при приме на работу в Росгвардию, для ныне действующих сотрудников Росгвардии она будет применяться "при переходе на вышестоящую должность".