"Ъ" узнал о планах Росгвардии проверять своих сотрудников на детекторе лжи

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы совместно с представителями Росгвардии подготовили законопроект, существенно расширяющий полномочия силового ведомства в сфере обеспечения собственной безопасности, стало известно газете "Коммерсантъ".

Ведомство будет принимать на работу только после испытания кандидатов полиграфом, пишет издание. Это станет одним из важнейших нововведений законопроекта, который планируется внести в Госдуму в среду, 16 октября, отмечает "Ъ". Согласно данным газеты, проверять планируется и действующих сотрудников Росгвардии. Причем если сотрудник откажется от проверки, это станет основанием для его "немедленного увольнения", пояснил изданию один из авторов законопроекта - зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Позднее в среду стало известно, что законопроект внесли в Госдуму депутаты из парламентского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.

Депутат считает, что такие меры позволят отсеять определенную часть "недобросовестных соискателей", выявить уже работающих "оборотней в погонах", а также "усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности". Помимо этого, ожидается, что проверки, в том числе с использованием детекторов лжи, смогут существенно повысить уровень кадрового отбора, особенно при выдвижении сотрудников Росгвардии на руководящие посты.

Кроме того, авторы законопроекта уточняют в пояснительной записке, что проверки, в том числе с использованием полиграфа, еще с 1995 года используются в ФСБ и уже доказали свою эффективность.

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и закон "О воинской и военной службе"" разработан Хинштейном в соавторстве с главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Как пояснил Хинштейн, необходимость создания такого законопроекта обусловлена широчайшим спектром задач, которые поставлены перед росгвардейцами,— от борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения общественного порядка до охраны руководителей регионов и контроля за оборотом оружия и частными детективами. Всего в списке задач Росгвардии числится 31 пункт, а потому и служащим в ней предъявляются "особые требования", отмечает депутат.

Между тем, в законодательстве есть пробел в плане обеспечения Росгвардией собственной безопасности, указал Хинштейн. Он напомнил, что деятельность и полномочия подразделений собственной безопасности силового ведомства никак не регламентированы законом. Данное обстоятельство не позволяет проводить "всестороннюю проверку кандидатов на службу (работу) в Росгвардию", проверять уже действующих сотрудников и, более того, обеспечивать личную безопасность гвардейцев и членов их семей, сказал депутат. Нововведения предполагают узаконить меры по собственной безопасности, порядок проведения проверок и предоставления необходимой информации. Если упомянутый законопроект будет принят Госдумой, то директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять "порядок, сроки и случаи проведения" проверок.

"Ъ" отмечает, что данные нововведения планируется принять на фоне серьезных кадровых перемен в ведомстве — по разным причинам за последнее время его покинули сразу несколько высокопоставленных сотрудников, в частности, первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов.