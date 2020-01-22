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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:28

Два автомойщика в Свердловской области насмерть отравились в автоцистерне

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще один пострадал от отравления парами таллового масла во время мойки автоцистерны.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на автомойку, расположенную на трассе в Камышловском городском округе, для промывки автоцистерны заехал автомобиль "Мерседес" без опознавательных знаков. При мойке изнутри автоцистерны, в которой до этого перевозили талловое масло, парами отравились три автомойщика, двое из них погибли.

По его словам, погибших и пострадавшего извлекли из автоцистерны сотрудники экстренных служб.

Свердловская область

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