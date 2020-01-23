Думский комитет не поддержал идею обязать интернет-магазины принимать карту "Мир"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку вынес отрицательное заключение на депутатский законопроект, обязывающий предпринимателей, которые продают свои товары и услуги через интернет, принимать к оплате национальные платежные инструменты вне зависимости от объема их выручки.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2017 года членами комитета по финансовому рынку, позже к документу присоединились еще 20 депутатов от фракции "Единая Россия".

Статью 16.1 закона о защите прав потребителей, в которой прописываются формы и порядок оплаты при продаже товаров, предлагалось дополнить абзацем, согласно которому продавцы и исполнители, продающие товары (услуги) в интернете, вне зависимости от объема выручки будут обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов в рамках "Национальной системы платежных карт".

В настоящее время карту "Мир" обязаны принимать компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. Освобождены от использования карт компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей или если точка оплаты товаров находится в месте, где нет интернета.

Законопроект получил отрицательное заключение правительства РФ. В нем указывалось, что непонятно: обязанность по приему национальных платежных инструментов возлагается только на российских или также на зарубежных интернет-продавцов. "При этом, исходя из положений законопроекта, не представляется возможным установить, каким именно способом необходимо исполнять вышеуказанную обязанность", - говорилось в отзыве правительства.

После отрицательного отзыва правительства большинство депутатов сняли свои подписи под законопроектом. Комитет Госдумы по финрынку решил также его не поддерживать. "В случае распространения проектируемой обязанности исключительно на российских продавцов создаются неравные экономические условия осуществления экономической деятельности для российских и зарубежных продавцов", - считают в комитете по финансовому рынку.