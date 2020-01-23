Что произошло за день: четверг, 23 января

Коронавирус продолжает распространяться, Путин совершил визит в Израиль, а "часы Судного дня" приблизились к "ядерной полуночи"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился с матерью осужденной в России Наамы Иссахар. Он пообещал женщине, что с ее дочерью все будет хорошо. В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова навестила Иссахар и сообщила, что девушка не стала писать прошение о помиловании, решив, что обращения ее матери и властей Израиля достаточно. На условия содержания она не жаловалась.

- Президент РФ рассказал о потрясшем его подвиге жителей блокадного Ленинграда. На церемонии открытия памятника жителям и защитникам города в Израиле Владимир Путин рассказал, что горожане сдали для нужд фронта 144 тонны крови. В ходе визита он также призвал противостоять любым проявлением ксенофобии и антисемитизма, которые "заканчиваются Освенцимом", и предложил провести встречу лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании по этой проблеме.

- Число носителей коронавируса в Китае достигло 631 человека. Сейчас закрыт выезд за пределы города для жителей Уханя и Хуангана (провинция Хубэй), еще в двух городах перекрыты дороги. Китайские ученые предположили, что источником вируса могли стать ядовитые змеи. Между тем первый случай заражения коронавирусом в четверг был подтвержден в Сингапуре, а в Саудовской Аравии с подозрением на болезнь под карантин попали 30 индийских медсестер. В России подтвержденных случаев заболевания нет, но туристы стали чаще звонить на "горячую линию" с вопросами о вирусе, а в аптеках Петербурга разобрали одноразовые маски.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении Конституции. Сопредседатели рабочей группы рассказали, что после исключения слова "подряд" из положения о возможных двух президентских сроках для одного человека не будет допускаться обнуление сроков, а вносимое в Конституцию положение об индексации пенсий будет распространено на работающих пенсионеров. Также стало известно, что несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции.

- Россия заняла 137-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International. Вместе с Россией эту позицию разделили Уганда, Мавритания, Кения, Ливан, Либерия, Доминиканская Республика, Парагвай и Папуа - Новая Гвинея. Тройка самых благополучных стран - Новая Зеландия, Дания и Финляндия.

- Стрелки "часов Судного дня" переведены на 20 секунд ближе к "ядерной полуночи". Бюллетень ядерных исследований Чикагского университета, который ведет проект, пояснил, что это связано с изменением климата, прекращением действия ДРСМД и ситуацией вокруг иранской ядерной программы. Теперь от условного времени апокалипсиса человечество отделяют 100 секунд.