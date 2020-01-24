ВС РФ признал незаконным отказ банка открыть счет клиенту с признаками низкого соцстатуса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших законными действия Альфа-банка, который отказался открыть счет подозрительному клиенту. Критериев для такого решения у кредитной организации было три: непроясненная цель открытия счета, потребности, не соответствующие возможностям, и признаки низкого социального статуса.

Конфликт между петербуржцем Константином Шамко и Альфа-банком возник после того, как в декабре 2017 года банк отказался заключить с ним договор банковского счета. Ранее Шамко был клиентом Балтийского банка, который с 2014 года санировался Альфа-банком, а в 2019 году был присоединен к нему.

На сайте Альфа-банка было размещено объявление, что в этой кредитной организации можно открыть счет на тех же условиях, что и в Балтийском банке, излагается рассказ Шамко в судебных материалах. При этом, по его словам, ему нужен был счет "исключительно для личных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".

Шамко говорил, что сообщил в банке о намерении открыть счет "с теми же целями, типами операций и в том же пакете, что у него были в Балтийском банке". По его мнению, к Альфа-банку "в полном объеме перешла клиентская база Балтийского банка, и в составе клиентской базы ответчику должны были передать всю информацию".

Но банк счет открывать отказался. Причиной стали подозрения, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующее распоряжение подписала уполномоченный сотрудника банка К.Рыжкова. Ее должность в материалах дела не приводится.

Третьи лица - повод для подозрений

В Альфа-банке наряду со всеми другими российскими кредитными организациями есть внутренний документ, который описывает, как сотрудники должны распознавать граждан, которые могут замышлять что-то незаконное. Эти документы кредитные организации разрабатывают в соответствии с информационным письмом Росфинмониторинга от 30 июля 2018 года № 55.

Такие правила не публикуются, но материалы дела Шамко частично раскрывают содержание этого документа, существующего в Альфа-банке. Там, например, есть требование быть настороже, если "в процессе собеседования потенциальный клиент постоянно консультируется с третьими лицами в прямом разговоре или по телефону; потенциальный клиент пришел в сопровождении третьих лиц, физические лица, входящие в сопровождение клиента, однотипны по своему составу, постоянно консультируются друг с другом и третьими лицами".

Для того, чтобы отказать в открытии счета, достаточно двух подобных критериев. В случае Шамко Рыжкова обнаружила три.

Во-первых, согласно материалам дела, он констатировала, что Шамко "не может самостоятельно пояснить, какой тарифный план ему необходим, не может внятно объяснить цели открытия счета и типы операций, которые он предполагает проводить". По информации банка, он предъявил написанные третьим лицом название тарифного плана и номер телефона, к которому необходимо подключить систему "Альфа-Клик".

Низкий социальный статус

Во-вторых, отметила Рыжкова, потребности клиента не соответствуют выбираемому пакету услуг. "В графе место работы и должность указываются сведения, предполагающие отсутствие постоянного источника дохода, [тогда как] клиент настаивает на повышенных пакетах услуг (ПУ "Комфорт", ПУ "Максимум")", - говорится в материалах дела.

В-третьих, "по внешнему виду клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, имеет признаки низкого социального статуса".

Позднее, правда, Рыжкова внесла уточнения. "Она по собственному усмотрению указала на наличие низкого социального статуса истца; алкогольного или наркотического опьянения она не помнит", - излагаются ее показания в материалах дела. Сам Альфа-банк отступил еще дальше: в суде его позиция заключалась в том, что "отказ не обоснован низким социальным статусом, отказ основан на подозрениях банка, что является [его] правом".

Решения судов

Таким образом, осталось еще два критерия для отказа, и поэтому суды двух инстанций отклонили требования Шамко обязать Альфа-банк заключить с ним договор банковского счета, а заодно компенсировать моральный вред в 200 тыс. рублей. Кроме того, суды приняли и довод кредитной организации о том, что она предлагала Шамко представить документы, подтверждающие его имущественное положение, чтобы повторно рассмотреть вопрос об открытии банковского счета, но он этого не сделал.

Однако судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, которая решила рассмотреть жалобу Шамко, с таким подходом не согласилась. Нижестоящие суды оставили без внимания то, что оставшиеся два критерия носят взаимоисключающий характер, констатировала коллегия. Указание на то, что клиент настаивал на предоставлении повышенных пакетов услуг, исключало указание на такой критерий отказа, как невозможность самостоятельно пояснить, какой тарифный план необходим клиенту, говорится в определении ВС РФ.

Не сочла коллегия ВС РФ достаточным и указание судов на возможность пересмотра банком решения об отказе. Суд обязан правильно рассмотреть возникший спор, напомнила кассационная инстанция нижестоящим судам.

В связи с этим коллегия ВС РФ отправила спор между Шамко и Альфа-банком на новое рассмотрение в районный суд.

В Альфа-банке комментировать спор не стали.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2019 года занял четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".