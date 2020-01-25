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Минобороны РФ посоветовало США не нагнетать обстановку по поводу старого инцидента с колонной

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американским военным не стоит искусственно нагнетать обстановку по поводу инцидента с "перехватом" российской колонны, который произошел более года назад в районе сирийского города Манбидж, заявили в Минобороны РФ.

"Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем: возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции, курдских отрядов, а также сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

В военном ведомстве пояснили, что в тот период всем действующим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. А изложенный американским представителем случай - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействий военных двух стран в Сирии.

Так в Минобороны РФ прокомментировали заявление Вашингтона в том, что более года назад в районе сирийского Манбиджа был "перехвачен" российский генерал-майор. Инцидент был решен по военным каналам, заявляла американская сторона.

Сирия Минобороны США

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