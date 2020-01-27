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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:31

Мединский на новом посту будет заниматься историей и гуманитарными вопросами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Назначенный помощником президента РФ бывший министр культуры Владимир Мединский будет заниматься историческими вопросами и гуманитарной сферой, а полномочия замглавы администрации президента Дмитрия Козака пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По Козаку расскажу на днях, как только все будет уточнено. Сейчас не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Козак "возглавить украинское направление", Песков сказал: "Речь идет об администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномачивает глава государства. Поэтому, как президент решит, так и будет".

24 января стало известно, что Мединский был назначен помощником президента РФ. На посту министра культуры РФ его сменила глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

Минкультуры РФ Владимир Мединский

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