Двух бизнесменов осудили за хищения при строительстве космодрома "Восточный"

Осужденные признаны виновными в хищении свыше 250 млн рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд в Ставрополе вынес приговор по делу о хищении денег при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области в отношении двух жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба суда.

"Используя свое служебное положение, (они - ИФ) похитили 252,6 млн рублей при строительстве космодрома "Восточный", - уточняет пресс-служба. Оба фигуранта дела признаны виновными по ч.4 ст.160 (растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере) УК РФ.

По решению суда, одному из обвиняемых назначено наказание в виде пяти лет, второму - в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Каждый оштрафован на 250 тыс. рублей.

Отмечается, что вся похищенная сумма с них взыскана в пользу ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

В пресс-службе суда агентству уточнили, что "приговор вынесен в отношении Ивана Карташова и Андрея Толстикова".

Осведомленный источник "Интерфакса" уточнил, что фигуранты дела - бизнесмены. Они похитили деньги при исполнении госконтрактов.

По словам собеседника агентства, ООО "Управление механизмами строительства" (Ставрополь), которым руководил Толстиков, "неоднократно заключало госконтракты с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" на строительные работы на космодроме, в частности, на строительство комплекса для хранения компонентов ракетного топлива на площадке космодрома".