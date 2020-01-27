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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Он поручил организовать оперативный штаб, в состав которого вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Кроме того, Мишустин "поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе", отмечается в сообщении. В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Во встрече приняли участие вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Михаил Мишустин

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