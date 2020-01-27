Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Он поручил организовать оперативный штаб, в состав которого вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Кроме того, Мишустин "поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе", отмечается в сообщении. В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Во встрече приняли участие вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.