Источник узнал о возвращении пассажирского самолета в Новосибирск

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска, запросил в аэропорту "Толмачево" экстренное возвращение, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Причиной этого решения он назвал возможный отказ механизма уборки закрылков: они не убрались, когда самолет набирал высоту.

Самолет вырабатывает топливо и готовится к вынужденной посадке, сказал собеседник агентства.

Позднее старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова рассказала, что посадка прошла благополучно. На борту Embraer-170 были 77 пассажиров и два члена экипажа. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с этим авиапроисшествием.

В авиакомпании "Сибирь", которой принадлежит самолет, подтвердили, что сработала индикация невыпуска закрылков. Пассажирам рейса предоставят резервный борт.