Что произошло за день: вторник, 28 января

Случай заражения коронавирусом в Германии, рассекреченные данные о разведчиках-нелегалах и исключение главы Чувашии из "Единой России"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Случай заражения коронавирусом выявлен в Германии. Сотрудник одной из компаний заразился от коллеги из Китая, которая почувствовала недомогание только по дороге домой. По данным Ростуризма, в Китае находятся 5 604 туриста из России, все они вернутся до 4 февраля и при желании могут досрочно прервать поездку. Глава ВОЗ Тедрос Адханом заявил, что пока нет необходимости в эвакуации иностранцев из Китая. Между тем в Гонконге уже разработали вакцину от нового коронавируса, но впереди еще многие месяцы тестирования.

- Депутат ростовского Заксобрания Андрей Алабушев и его супруга найдены мертвыми. Возбуждено уголовное дело. Источник сообщил, что основная версия происшествия - убийство во время ограбления. По его словам, на телах погибших обнаружены множественные рубленые раны.

- СВР России рассекретила данные о семерых разведчиках-нелегалах. Трое из них еще живы - это 80-летний Юрий Шевченко, 77-летний Михаил Васенков и 70-летняя Тамара Нетыкса, которая выполняла специальные задания вместе с ныне покойным супругом Виталием Нетыксой.

- Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ. Теперь решение по предложению литовского парламентария о пересмотре полномочий должна принять ассамблея.

- Компания сооснователя Yota подала в ФАС ходатайство о покупке Эльгинского угольного проекта "Мечела". Речь идет о доли Газпромбанка (49%), который заявил, что заинтересован в продаже акций компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна.

- Виталий Мутко возглавил госкорпорацию "ДОМ.РФ". Ожидается, что бывший вице-премьер продолжит курировать развитие ипотеки, достройку жилых объектов для обманутых дольщиков и развитие городской среды.

- Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из "Единой России". Решение принято на фоне недавних скандалов с участием руководителя региона, когда он призвал "мочить" журналистов и заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой машины.