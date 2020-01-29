Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную "умную колонку"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group открыл прездаказ на собственную "умную колонку" на базе голосового помощника "Маруся".

Колонка получила название "Капсула", сейчас можно оформить предзаказ на устройство стоимостью 6990 руб., говорится в пресс-релизе Mail.ru Group. В магазинах колонка начнет продаваться в I квартале 2020 года.

Колонка интегрирована с системами "умного дома", с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru Group по этому направлению стали ПАО "Ростелеком" и Redmond.

Мощность колонки составляет 30 Вт, в нее встроено три динамика, усилитель звука и шесть цифровых микрофонов для распознавания речи на расстоянии.

Помимо Mail.ru Group собственные голосовые помощники развивают, в частности, такие компании, как "Яндекс" и "Тинькофф". Продажи "Умной колонки" с помощником "Алиса" в 2018 году начал "Яндекс". Сообщалось, что аналогичное устройство готовит к запуску ПАО "Сбербанк" и ПАО "МТС".