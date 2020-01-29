Врачи исключили коронавирус как причину смерти школьницы в Челябинске

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Причиной смерти 13-летней школьницы, госпитализированной на прошлой неделе в больницу Челябинска с высокой температурой, стала осложненная форма гриппа, сообщила в среду главный инфекционист области Рафия Бабик.

"Это однозначно не коронавирус, мы его исключили. Причиной летального исхода стал грипп, осложненный сопутствующими инфекциями. Течение заболевания привело к шоковому состоянию, врачи сделали все возможное, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Виноватых здесь нет", - сказала инфекционист на пресс-конференции в Челябинске.

Ранее сообщалось, что 24 января 13-летнюю девочку доставили с высокой температурой в реанимационное отделение больницы, и через несколько часов она умерла.

В связи с этим региональное управление СКР начало проверку, причину смерти школьницы должно было выяснить судебно-медицинское исследование.

Школа, в которой она училась, из-за высокой заболеваемости со среды закрыта на карантин.