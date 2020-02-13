В Челябинске четыре университета закрылись на карантин

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинске четыре университета полностью прервали работу и закрылись на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Студентов перевели на дистанционное обучение, говорится в объявлениях на сайтах вузов.

Челябинская медицинская академия и Челябинский аграрный университет закроются на карантин с 14 февраля. Ранее на этой неделе о закрытии объявили Челябинский государственный университет и Уральский социально-экономический институт.

Областное управление Роспотребнадзора оценило ситуацию по гриппу и ОРВИ в регионе как эпидемическую. За прошедшую неделю заболеваемость в области снизилась почти на 7%.

"При этом по детям прирост заболеваемости снизился на 14%, по взрослым, напротив, вырос на столько же", - уточняют эпидемиологи.

На карантин закрыты все школы в 22 муниципалитетах области, включая Челябинск. Областной штаб по профилактике гриппа распорядился также прервать учебу во всех средних профессиональных учреждениях.

Новый коронавирус в регионе пока не выявлен. В карантинных пунктах под наблюдением врачей находятся 30 граждан, вернувшихся из Китая, все здоровы. Всего взято под наблюдение медицинскими организациями 415 человек, в том числе 159 граждан КНР.