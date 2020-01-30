Парафин выбросило и на российский участок Куршской косы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Балтийское море выбросило на российскую часть Куршской косы в Калининградской области небольшое количество парафина, сообщила пресс-служба нацпарка.

"На участке морского побережья Куршской косы от поселка Рыбачий до поселка Морское обнаружены куски парафина. Сотрудники национального парка своими силами с использованием квадроцикла убирают вредные отходы и проводят мониторинг дальнейших выбросов", - говорится в сообщении.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, объем выброшенного парафина незначителен. Его соберут сотрудники нацпарка в течение двух дней. В основном встречаются крупные куски, расположенные друг от друга на большом расстоянии.

О выбросе парафина национальный парк незамедлительно информирует Северо-Западное межрегиональное управление и Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, в чьи обязанности входит принятие соответствующих мер.

Большой объем парафина выбросило 29 января на берег литовской части Куршской косы в районе Неринги. Сотрудниками нацпарка только за среду было собрано более 6 куб. м парафина.

Выбросы парафина фиксировались на побережье Калининградской области и ранее.

Контролирующие органы приходили к выводу, что вещество попадает в море с судов, которые промывают им топливную систему в жидком виде. Попадая в воду, парафин затвердевает в виде кусков и выносится волнами на берег.