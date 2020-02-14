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Роспотребнадзор не выявил ущерба Куршской косе от выброса парафина

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выброс парафина не нанес ущерба российской части Куршской косы, заявили в Балтийско-арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора. Парафин выбросило на российскую и литовскую часть косы в конце января.

Прибрежную полосу и акваторию Балтийского моря от Зеленоградска до Морского обследовал отдел госнадзора на море по Калининградской области. Ущерба экологии отряд не обнаружил, заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что парафин по своим составу и свойствам не опасен для окружающей среды.

Всего, по данным управления, сотрудники нацпарка "Куршская коса" собрали с побережья около 60 кг парафина.

Парафин начало вымывать на литовскую часть Куршской косы с 23 января. Сообщалось, что только за один день 28 января волонтеры и сотрудники нацпарка собрали около 10 кубометров отходов. Глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер отметила, что до сих пор такого массового загрязнения не было.

30 января пресс-служба российского нацпарка сообщила, что и на их территории появилось незначительное количество парафина.

Выбросы парафина фиксировались на побережье Калининградской области и ранее. Контролирующие органы приходили к выводу, что вещество попадает в море с судов, которые промывают им топливную систему в жидком виде. Попадая в воду, парафин затвердевает в виде кусков и выносится волнами на берег.

Литва Куршская коса Калининградская область Роспотребнадзор

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