Во Владивостоке человек погиб при взрыве самодельного механизма

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Во Владивостоке в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек, двое пострадали. По предварительным данным, там сдетонировал самодельный электрический механизм, сообщили в пресс-службе СК по Приморью.

Взрыв произошел 31 января в квартире дома на 1-й Поселковой улице. Погибшему было 27 лет.

Следствие установило, что он изготовил электрический механизм и показывал его своим знакомым, когда устройство взорвалось у него в руках.

По факту проводится доследственная проверка, следователи опрашивают очевидцев.

В пресс-службе мэрии города "Интерфаксу" сказали, что конструкции здания при взрыве не пострадали, эвакуации или выселения жильцов не потребуется.