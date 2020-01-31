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Три человека погибли из-за взрыва газа на заводе под Орлом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Трое рабочих погибли в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций во Мценске Орловской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

Он добавил, что еще один рабочий госпитализирован с травмами.

По словам источника, в строящемся здании нового цеха завода "МРК" взорвалась газовоздушная смесь. Предприятие "МРК", по данным из открытых источников, занимается производством металлоконструкций.

Орловская область Мценск

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