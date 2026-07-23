Профильный комитет СФ поддержал назначение зампредом Конституционного суда Коновалова

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал верхней палате назначить бывшего министра юстиции, судью Александра Коновалова заместителем председателя Конституционного суда.

Как ожидается, сенаторы рассмотрят это назначение на пленарном заседании 24 июля.

Коновалов - судья КС с апреля 2025 года. Президент Владимир Путин 20 июля предложил сенаторам назначить его зампредом того суда. с 1 октября 2026 года.

В другом представлении президент предложил назначить на должность судьи Конституционного суда Викторию Коробченко. Профильный комитет Совфеда также поддержал ее кандидатуру.

До 2020 года Коновалов руководил Минюстом, а затем был представителем президента в КС.