МГУ переведет студентов из КНР на дистанционное обучение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) переведет студентов из КНР на дистанционное обучение по индивидуальному плану из-за вспышки коронавирусной инфекции, учебный год для них начнется с 2 марта, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе вуза.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, на основании письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 января 2020 года... руководителям факультетов (филиалов) обеспечить обучение вышеуказанного контингента в соответствии с индивидуальными планами, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий", - говорится в приказе университета.

Уточняется, что каникулы для студентов очной формы, приезжающих из КНР, продлятся до 2 марта 2020 года.