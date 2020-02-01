Свыше 300 автомобилей скопилось на закрытой Военно-Грузинской дороге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Более 400 человек ожидают разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге, закрытой накануне в связи с угрозой схода лавин, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как рассказали в пресс-службе, на девять утра проезда здесь ждут 434 человека и 315 автомобилей, из них 95 - легковые.

На Военно-Грузинской дороге были организованы стационарные пункты обогрева и питания, а также один подвижный пункт обогрева от МЧС России.

Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта 31 января из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Эта дорога сейчас является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.