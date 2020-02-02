Для легковых машин открыли проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей возобновлено по Военно-Грузинской дороге с 11:40 по московскому времени, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для большегрузного транспорта проезд пока закрыт.

Ранее сообщалось, что более 300 машин скопились в пунктах пропуска из-за закрытия Военно-Грузинской дороги. Дорога была закрыта для всех видов транспорта с 31 января из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.