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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя

В феврале россиян ждет одна короткая рабочая неделя
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В этому году февраль состоит из 29 дней.

23 февраля в РФ по традиции отмечается День защитника Отечества. В связи с государственным праздником россиян ждет укороченная неделя.

В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Таким образом, последняя неделя февраля будет укороченной: рабочими будут 4 дня с 25 по 28 февраля.

Следующая укороченная неделя ждет россиян уже в марте - по случаю Международного женского дня.

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