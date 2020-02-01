Транскавказская магистраль заработала в штатном режиме

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Возобновлено движение транспортных средств по Транскавказской автомагистрали, которая была закрыта с 8:30 часов 1 февраля.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщает, что с 16:33 Транскам работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, Транскавказская автомагистраль была закрыта на участке населенного пункта Бурон-Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. На сайте ГУ МЧС России по республике говорилось, что, в частности, движение для всех видов автотранспорта запрещено в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы.