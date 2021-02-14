Транскавказскую магистраль закрыли для всех видов транспорта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской магистрали закрыто для всех видов транспорта на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, сообщило ГУ МЧС по региону.

Движение закрыто с 0:00 понедельника из-за снегопада, угрозы схода лавин и невозможностью обеспечить безопасный проезд машин. Северо-Кавказская военизированная служба рекомендовала закрыть магистраль.

Запрет продлится до особого распоряженияю

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье. Это единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию и Россию.