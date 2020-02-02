Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть погибший и пятеро пострадавших, сообщил в воскресенье отдел пропаганды УГИБДД региона.

"По предварительной информации, в субботу в 23:20 на Свердловской набережной, 18 в результате выезда на полосу встречного движения через разделительный бордюр автомобиля "Киа Сид" под управлением неустановленного мужчины произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом "ПАЗ" 530 маршрута под управлением мужчины 1977 года рождения", - говорится в сообщении.

Данный автобус осуществляет перевозки по маршруту Санкт-Петербург-Всеволожск (Ленинградская область).

В результате ДТП водитель "Киа" погиб на месте, травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров автобуса, добавили в ГИБДД.

По данному факту проводится проверка.