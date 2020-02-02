Володин предложил создать рабочую группу по борьбе с убылью населения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам РФ с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов Думы, министерств и представителей этих регионов.

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

Создание рабочей группы планируется обсудить в понедельник на Совете Думы, сказал спикер.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) областях, Алтайском крае (15,8 тыс.), Волгоградской области (15,8 тыс.).