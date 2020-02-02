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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не собирался направлять делегацию на выставку Singapore Airshow, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Ранее в воскресенье газета "Ведомости" сообщила, что несколько участников выставки от России, в том числе "Роскосмос", сократили численность делегаций в связи с распространением коронавируса.

В Объединенной авиастроительной корпорации "Интерфаксу" подтвердили сокращение своей делегации. "Учитывая динамику распространения короновируса и общие рекомендации Росздравнадзора, принято решение о значительном сокращении участия в международной выставке в Сингапуре", - заявили в корпорации.

Впервые выставка Singapore Airshow состоялась в 2008 году, с тех пор она проходит раз в два года. В 2018 году участие в авиасалоне приняли свыше 500 компаний из 41 страны, а также 97 официальных делегаций из 31 государства.

Роскосмос Singapore Airshow

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