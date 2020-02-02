Россия сократит участие в Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Существенно сокращен состав российской делегации на одной из крупнейших авиационных выставок мира - Singapore Airshow 2020, которая должна пройти с 11 по 16 февраля. Причина заключается в распространении коронавируса, пришедшего из Китая, пишет в воскресенье газета "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников предприятий оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства.

По словам одного из них, от участия отказалось руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга "Вертолёты России", компании "Рособоронэкспорт", госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех".

"Все они ориентировались на рекомендации Росздравнадзора, говорит собеседник в аппарате правительства: по состоянию на 1 февраля в Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, эта цифра, очевидно, не окончательная и имеет тенденцию к росту. Поэтому вместо нескольких сотен участников на выставку поедет несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России", - сказано в публикации.

При этом один из собеседников отмечает, что сообщений об отмене выставки или ее переносе пока не поступало.

Представители "Ростеха" и ОАК подтвердили газете, что решения о значительном сокращении участия в выставке в Сингапуре были приняты в связи со стремительным распространением коронавируса. В "Роскосмосе" сообщили, что участие представителей госкорпорации в выставке не предусмотрено "ввиду плотного графика мероприятий". В "Рособоронэкспорте" и "Вертолётах России" от комментариев отказались.

Впервые выставка Singapore Airshow состоялась в 2008 году, с тех пор она проходит раз в два года. В 2018 году участие в авиасалоне приняли свыше 500 компаний из 41 страны, а также 97 официальных делегаций из 31 государства, говорится в статье.