Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Россия сократит участие в Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Существенно сокращен состав российской делегации на одной из крупнейших авиационных выставок мира - Singapore Airshow 2020, которая должна пройти с 11 по 16 февраля. Причина заключается в распространении коронавируса, пришедшего из Китая, пишет в воскресенье газета "Ведомости" со ссылкой на двух сотрудников предприятий оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства.

Новый коронавирус в Китае

По словам одного из них, от участия отказалось руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга "Вертолёты России", компании "Рособоронэкспорт", госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех".

"Все они ориентировались на рекомендации Росздравнадзора, говорит собеседник в аппарате правительства: по состоянию на 1 февраля в Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, эта цифра, очевидно, не окончательная и имеет тенденцию к росту. Поэтому вместо нескольких сотен участников на выставку поедет несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России", - сказано в публикации.

При этом один из собеседников отмечает, что сообщений об отмене выставки или ее переносе пока не поступало.

Представители "Ростеха" и ОАК подтвердили газете, что решения о значительном сокращении участия в выставке в Сингапуре были приняты в связи со стремительным распространением коронавируса. В "Роскосмосе" сообщили, что участие представителей госкорпорации в выставке не предусмотрено "ввиду плотного графика мероприятий". В "Рособоронэкспорте" и "Вертолётах России" от комментариев отказались.

Впервые выставка Singapore Airshow состоялась в 2008 году, с тех пор она проходит раз в два года. В 2018 году участие в авиасалоне приняли свыше 500 компаний из 41 страны, а также 97 официальных делегаций из 31 государства, говорится в статье.

Сингапур ОАК Вертолеты России Рособоронэкспорт Роскосмос Ростех

Новости

Володин предложил создать рабочую группу по борьбе с убылью населения

Неизвестные напали на журналиста в Северной Осетии и обыскали его

Новый коронавирус в Китае

Самолеты для эвакуации россиян из Китая прибыли на аэродром в Восточном военном округе

Изменение Конституции

В СПЧ сочли некорректным упоминать бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

Модернизированный Ту-160М "Белый лебедь" совершил свой первый полет

В Кремле сообщили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Новый коронавирус в Китае

В Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом

В Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом

Водитель фуры во Владимирской области сбил насмерть трех участников другого ДТП

Глава думского комитета выступил за дискуссию об упоминании бога в Конституции

Глава думского комитета выступил за дискуссию об упоминании бога в Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');