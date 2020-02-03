Вернувшегося из Китая ребенка госпитализировали в Туле с симптомами ОРВИ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило в понедельник о госпитализации ребенка в Туле, который вернулся из Китая и почувствовал недомогание.

"Зарегистрирован случай ОРВИ у ребенка, проживающего в Туле. Он отдыхал на острове Хайнань в Китае. 3 февраля больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование", - сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства ребенка. Ситуацию контролируют и в Минздраве региона.

По данным этого ведомства, родители обратились к врачам, поскольку у двухлетнего ребенка поднялась температура. Несколькими днями ранее малыш вернулся с Хайнаня. Его положили в больницу в соответствии с требованиями санитарных правил к госпитализации пациентов, у которых до проведения анализов не исключается заболевание, вызванное новым коронавирусом, пояснили в Минздраве.

"Пациент находится в изолированном боксе. У него взяли все необходимые анализы для установления точного диагноза", - отметили в областном Минздраве.

Ранее в понедельник московское управление Роспотребнадзора сообщало, что специалисты ведомства проверили на предмет заражения коронавирусом свыше 400 пассажиров, прилетевших во "Внуково" с Хайнаня. Также были проверены члены экипажа этого воздушного судна. Ни у кого из них не было выявлено новой инфекции из Китая, отмечали в федеральной службе.

В настоящее время в России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV - в Забайкалье и Тюменской области.