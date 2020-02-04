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Самолет "Победы" со 183 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Уфе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное судно авиакомпании "Победа" выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта во вторник.

Инцидент произошел в 7:24 по местному времени (5:24 по Москве) 4 февраля. Лайнер, следовавший рейсом DP-436 в столичный аэропорт "Внуково", в момент разворота на торце ВПП выехал за пределы полосы краем основной правой стойки шасси, говорится в сообщении воздушной гавани.

Отмечается, что на борту находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира. Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании. Рейс вылетит с задержкой 2 часа 50 минут, до 8:00 по Москве. В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.

В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что "самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия". Отбуксированное на стоянку воздушное судно вылетит в Москву "после проведения стандартного технического регламента", говорится в пресс-релизе.

Победа Уфа Внуково

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