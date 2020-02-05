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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:05

Китаянка, обвиняемая по делу о гибели 12 человек при пожаре в томском поселке, обжаловала арест

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты направили жалобу в Кировский районный суд Томска на арест гражданки КНР Сунь Аньни - директора ООО "Грин Вуд", 12 сотрудников которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда в среду.

"Поступила жалоба от адвокатов обвиняемой на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал сотрудник пресс-службы.

21 января произошел пожар в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. В пожаре погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка.

Здание арендовало принадлежащее китайскому инвестору ООО "Грин Вуд".

По факту гибели людей следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Были проведены обыски в УФМС города Асино и ООО "Грин Вуд", его директор - Сунь Аньни - была объявлена в розыск. Ее удалось задержать 25 января в одной из гостиниц Томска, 27 января женщину арестовали.

Томская область

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