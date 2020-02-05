Мишустин предложил смягчить наказание беременным за незначительные преступления

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказания за преступления небольшой тяжести беременным женщинам и тем, у которых есть дети в возрасте до трех лет. Распоряжение о внесении поправок за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Представлять законопроект в Госдуме и Совете Федерации будет статс-секретарь - замминистра юстиции Вадим Федоров.