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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:16

Мишустин предложил смягчить наказание беременным за незначительные преступления

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении наказания за преступления небольшой тяжести беременным женщинам и тем, у которых есть дети в возрасте до трех лет. Распоряжение о внесении поправок за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Представлять законопроект в Госдуме и Совете Федерации будет статс-секретарь - замминистра юстиции Вадим Федоров.

правительство Минюст Михаил Мишустин Госдума

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