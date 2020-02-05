Нижегородский предприниматель убил компаньона топором из-за разногласий в бизнесе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве своего напарника по бизнесу.

Региональное СУ СКР сообщает в среду, что в конце января сотрудникам правоохранительных органов поступила информация об исчезновении 27-летнего нижегородца.

По данному факту возбудили дело об убийстве. Спустя несколько дней тело пропавшего нашли в пристрое дома в пригороде, где он отдыхал вместе со своим 27-летним бизнес-компаньоном. Последнего и заподозрили в преступлении.

Подозреваемый дал признательные показания, сообщив следователям, что в ходе ссоры с погибшим из-за разногласий в организации работы он нанес ему несколько ранений топором, а затем закопал тело.

СКР добавляет, что оба бизнесмена занимались деятельностью по доставке еды.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.