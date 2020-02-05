В кодах регионов РФ на госномерах разрешат использовать все цифры

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России предложили расширить перечень цифровых кодов регионов России, применяемых на госзнаках автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на номерах в качестве первой цифры в трехзначном коде региона можно использовать только 1 и 7. Теперь же предлагается в качестве первой цифры использовать цифры с 1 по 9.

Разработанный проект ведомственного приказа вносит изменения в приложение к приказу "О государственных регистрационных знаках транспортных средств".