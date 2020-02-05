Бастрыкин призвал телеканалы перестать негативно влиять на детей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поднял тему негативного влияния телевизионного контента на еще не сформировавшееся подростковое сознание. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На заседании Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, глава ведомства обратился к представителям федеральных телеканалов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых программ.

Как уточнили в СКР, речь не идет цензуре, однако глава ведомства убежден что необходимо регулировать время показа некоторых материалов.

В ходе совещания обсуждались случаи нападения детей с оружием в учебных заведениях, в том числе стрельба в Керчи и колледже в Амурской области, и их освещение в СМИ.

"Острую дискуссию вызвал вопрос освещения деструктивного поведения подростков на центральных телеканалах, пропаганды негативных проявлений жизни. Особое внимание было обращено на существующие запреты распространения информации о несовершеннолетних жертвах половых преступлений (такие сведения могут озвучиваться только в целях расследования уголовных дел). Участники совещания призвали при этом также не забывать про морально-этические нормы, поскольку на кону стоит жизнь и здоровье ребенка", - добавила Петренко.

Также, по ее словам, обсуждалось влияние интернета на современную молодежь, в ходе которого участники заседания решили, что "закрытие какого-либо ресурса не должно быть самоцелью", однако необходимо регулировать существующий контент и не допускать вовлечения подростков в группы риска.