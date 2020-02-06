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Начались переговоры о поставке Индии 21 истребителя МиГ-29

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Индия и Россия до конца 2020 года могут заключить контракт на дополнительную поставку 21 истребителя МиГ-29UPG, сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

По его словам, индийские военные также интересуются покупкой 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии, пока сделка находится на стадии предконтрактного обсуждения. Как только Минобороны Индии подтвердит заинтересованность в такой схеме, начнутся уже контрактные переговоры.

В октябре 2019 года The Times of India писала о планах Индии купить у России дополнительные партии истребителей Су-30МКИ и МиГ-29. "Ведомости" оценивали общую стоимость поставок в $2,5 млрд. В ФСВТС тогда заявили, что обсуждение по обоим проектам "находится в продвинутой стадии".

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что от Индии получен запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. В августе официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

Сейчас у ВВС Индии есть три эскадрильи истребителей МиГ-29, которые закупались с 80-х годов. Дополнительные самолеты могут пополнить еще одну эскадрилью.

Индия Минобороны ФСВТС Анатолий Пунчук МиГ-29 Су-30

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