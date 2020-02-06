Водителя автобуса с признаками наркотического опьянения задержали в Красноярске

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Красноярске водителя городского автобуса с признаками наркотического опьянения, в кабине у него нашли подозрительный сверток, сообщает в четверг пресс-служба межмуниципального управления МВД "Красноярское".

Водителя маршрута N61 инспекторы заметили на конечной остановке в микрорайоне Солнечный. По данным полиции, у него имелись признаки наркотического опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. В кабине автобуса в подстаканнике был найден "подозрительный сверток с веществом коричневого цвета", говорится в сообщении. Сверток отправили на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В отношении 48-летнего водителя составили административный материал о невыполнении законного требования пройти медосвидетельствование, ему грозит лишение водительских прав и штраф 30 тыс. рублей.

Также в полиции намерены проверить действия руководства транспортного предприятия, допустившего этого водителя к перевозке пассажиров.