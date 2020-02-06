Песков оказался не знаком с идеей ввести в Конституцию понятие "федеральные территории"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не в курсе инициативы сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса законодательно оформить особые территории, власти которых будут напрямую подчиняться федеральному центру.

На соответствующий вопрос журналистов об этой инициативе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, не знакомы".

"Она будет в группе прорабатываться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по инициативе Клишаса рабочая группа планирует обсудить вопрос о внесении в Основной закон понятия "федеральные территории", к которым, в частности, должны относиться закрытые города, особо охраняемые природные территории и Арктика.

По мнению Клишаса, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти этих территорий федеральному центру.