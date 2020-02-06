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Экс-главе района Ленобласти заменили 9 лет колонии строгого режима на условный срок

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Подпорожского района Ленинградской области Петр Левин и его сообщник Иван Зуев, осужденные за крупное взяточничество, добились смягчения приговора, сообщили "Интерфаксу" в четверг в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев жалобу фигурантов на решение суда первой инстанции, заменил назначенные Левину девять лет колонии строгого режима на шесть лет условного заключения, а дополнительное наказание в виде штрафа снизил с 10,4 млн до 3 млн рублей. Зуеву, который был приговорен только к 35 млн рублей штрафа, размер выплат сократили почти в 12 раз - до 3 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что основанием для изменения приговора Левину послужило наличие у него тяжелого заболевания; в случае с Зуевым суд первой инстанции не в полной мере учел наличие смягчающих обстоятельств и имущественное положение осужденного и его семьи.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Петроградский районный суд признал Левина виновным в получении взятки, Зуева - в посредничестве.

Суд установил, что в 2016-2017 годы Левин требовал у ООО "БСК", делавшего капитальный школы №1 Подпорожского района, взятку в 8 млн рублей за подписание актов о приеме работ, позже экс-чиновник снизил размер "вознаграждения" до 5,5 млн рублей. Общая стоимость работ по контракту составляла около 81 млн рублей.

Ленобласть Петр Левин

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