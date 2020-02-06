В Карелии по делу о взятке задержан министр транспорта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Карелии задержаны министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республиканского правительства и заместитель директора по строительству аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о взятке, сообщили в СУ СК региона.

Уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя директора по строительству аэропорта "Петрозаводск" по факту получения взятки. По данным ведомства, замдиректора аэропорта, имя которого СКР не называет, инкриминируются пункты "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере).

"По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия, получили от представителей коммерческой организации взятку в сумме не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ", - говорится в сообщении СК.

В ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Комментарий главы региона

Официальный сайт правительства республики опубликовал комментарий главы региона Артура Парфенчикова, в котором он заявляет, что уволит Кайдалова.

"Закон един для всех, независимо от должности, которую человек занимает. Уверен, что наши правоохранительные органы разберутся в случившемся, сделают это профессионально и компетентно. Более того, считаю необходимым поблагодарить их за активность и профессионализм в борьбе с коррупцией. Это жесткое и эффективное напоминание чиновникам всех уровней власти и управления: Карелия не место для реализации корыстных планов и намерений. Для нас произошедшее - это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен - соответствующий указ подпишу сегодня", - заявил Парфенчиков.

Пресс-секретарь Главы Карелии Марина Кабатюк в свою очередь отметила, что Кайдалова пригласили работать в правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег.

"До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов", - отметила Кабатюк.