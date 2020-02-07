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В российском военном технопарке создали систему распознавания 12 эмоций

В российском военном технопарке создали систему распознавания 12 эмоций
Фото: Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В российском военном технопарке "Эра" разработали систему, анализирующую эмоции военнослужащих, студентов и пассажиров общественного транспорта, сообщил руководитель проектов компании-разработчика "Элемент" Станислав Думанис.

"Наша система различает 12 базовых эмоций человека. Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния - как оно меняется. Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца", - сказал Думанис в пятницу в беседе с вице-премьером Юрием Борисовым, прибывшим в технопарк с инспекцией.

По мнению вице-премьера, компании стоит наладить сотрудничество с Минобороны. "Мне кажется, что у вас может быть синергия с Главным военно-медицинским управлением Минобороны, с медицинской академией. Критерии по оценке психологического состояния должны же профессионалы ставить - психологи, медики", - сказал Борисов.

Как сообщил Думанис журналистам, систему можно использовать также в общественном транспорте для выявления агрессивных пассажиров. Кроме того, по его словам, к системе проявляют интерес учебные заведения, планирующие с ее помощью следить за посещаемостью лекций. Кроме того, система в данный момент применяется в одном из таксопарков.

От распознавания лиц к распознаванию эмоций

Ранее СМИ писали о различных разработках в сфере систем распознавания лиц, которые, в том числе, позволяют распознавать человеческие эмоции. Так, например, в августе 2019 года пресс-служба Минобрнауки РФ сообщала, что в Государственном университете управления (ГУУ) разработали на основе нейросети и собираются опробовать систему распознавания эмоционального состояния человека, способную определить радость, беспокойство или агрессию.

В ноябре 2019 года пресс-служба "Роснано" сообщала об "облачном" решении для распознавания лиц Ivideon Faces, который "даст доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в интернет". Предполагалось, что сервис будет ориентирован на ритейл, банки, сферу услуг, офисные и открытые пространства и даст рынку "доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории".

А в июне 2017 года британская газета Times писала, что компания Facebook может внедрить технологию, которая в реальном времени позволила бы выяснять настроение пользователя соцсети. По данным издания, в приобретенных компанией патентах описана система распознавания эмоций пользователя, основанная на том, насколько сильно и быстро он ударяет по кнопкам клавиатуры, когда печатает, а также на том, как часто он меняет размер шрифта, или добавляет в текст "смайлики". Кроме того, система может использовать камеру компьютера для того, чтобы считывать эмоции непосредственно с лица пользователя.

Телерадиокорпорация BBC отмечала пару лет назад, что с 1970 года психологи научились распознавать скрытые эмоции, изучая "микровыражения" на лицах на фотографих и видео. Алгоритмы и камеры высокой четкости справятся с этим даже лучше и быстрее, говорят в технологических компаниях. Технология распознавания лиц все больше усложняется, и некоторые компании заявляют, что алгоритмы уже способны даже читать эмоции и улавливать подозрительное поведение. При этом в BBC задавались вопросом, каковы последствия такого развития технологий для неприкосновенности личной жизни и гражданских свобод.

Станислав Думанис Элемент Эра Юрий Борисов Минобороны

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