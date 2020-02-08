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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:20

Два человека попали в больницу в Кемеровской области из-за упавшего с кровли снега

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы из Шерегеша (Кемеровская область), где с кровли кафе обрушился снег, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-центре Центра медицины катастроф региона.

Как рассказали в пресс-центре, двух человек засыпало снегом со здания кафе "Сусанин". С помощью спасателей МЧС их откопали и отправили в больницу. Проводятся исследования для установки точного диагноза и характера травм, отметил собеседник агентства.

В центре сообщили, что информации о других пострадавших во время схода снега пока нет.

Кемеровская область

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