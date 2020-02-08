Ульяновский губернатор опроверг сообщения о катастрофе на предприятии "Росатома"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил местных жителей не верить фейковому видео о радиационном выбросе в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде (ГНЦ НИИАР, Ульяновская область) и не распространять его в соцсетях.

"Узнал, что через месседжеры и соцсети распространяется фейковое видео о катастрофе на НИИАР. Хочу обратиться ко всем жителям региона: не верьте. Кадры взяты с пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2019 года", - написал он в фейсбуке в субботу.

Он также сообщил, что "ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме". Он пообещал, что в ближайшее время институт организует онлайн-трансляцию показаний дозиметров с промплощадки, данные появятся также на городских порталах.

Морозов подчеркнул, что его семья живет в области, и "если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе организовали своевременное оповещение об опасности". Он также сообщил, что потребовал от правоохранительных органов найти и наказать "зачинщиков этой панической атаки".

В пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области агентству "Интерфакс" опровергли информацию о якобы произошедшей внештатной ситуации в институте, а также об объявлении карантина и закрытии территории Димитровграда.

"Информация о радиоактивном выбросе не поступала, город не закрыт. Сведения о якобы произошедшем ЧП распространяют недобросовестные граждане", - сказал собеседник агентства.

3 февраля специалисты ГНЦ НИИАР зафиксировали небольшое радиоактивное загрязнение на участке одной из промплощадок. Уровень загрязнения - очень низкий, до 25 частиц на квадратный сантиметр в минуту - никак не повлиял на изменение радиационного фона вблизи площадки. По данным пресс-службы института, мероприятия по очистке снежного покрова были завершены уже на следующий день. Отмечалось, что все реакторы в ГНЦ НИИАР работают в штатном режиме, уровень радиационного фона соответствует норме.

АО "ГНЦ НИИАР" является крупнейшим в России научно-исследовательским институтом, одним из градообразующих предприятий города Димитровграда. В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.