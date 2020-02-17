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Ростехнадзор раскрыл причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Радиоактивное загрязнение на промплощадке N1 Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, Ульяновская область, Димитровград, структура "Росатома"), зафиксированное в начале февраля, вызвано негерметичностью контейнера, сообщается на сайте Ростехнадзора.

"Предварительно, исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, которые предназначались для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобразования и науки РФ. Выявленное загрязнение не связано с работой ядерных реакторов АО "ГНЦ НИИАР", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении.

Как сообщалось, 3 февраля специалисты ГНЦ НИИАР зафиксировали небольшое радиоактивное загрязнение на участке одной из промплощадок. Уровень загрязнения - очень низкий, до 25 частиц на квадратный сантиметр в минуту - никак не повлиял на изменение радиационного фона вблизи площадки. По данным пресс-службы института, снег от загрязнения очистили уже на следующий день. Отмечалось, что все реакторы в ГНЦ НИИАР работают в штатном режиме, уровень радиационного фона соответствует норме.

Спустя несколько дней губернатор региона Сергей Морозов заявил, что "ситуация в НИИАР штатная, в Ульяновской области все показатели дозиметров в любой точке - в норме".

АО "ГНЦ НИИАР" является крупнейшим в России научно-исследовательским институтом, одним из градообразующих предприятий Димитровграда. В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для научно-исследовательских работ в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

Ростехнадзор НИИАР Росатом Ульяновская область Димитровград

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