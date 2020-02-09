В России впервые пересчитают всех белых медведей

На острове Врангеля Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Планируется, что в 2021 году ученые проведут авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году - в море Лаптевых и Карском море, в 2023 - в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. "Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны", - отмечают в Минприроды.

Обязательства по финансированию проекта взяла на себя "Роснефть". Весь 2020 год будет посвящен подготовке к масштабным исследованиям. Планируется разработать, утвердить и согласовать детальный план авиаучетных работ, провести тренинги для участников проекта, закупить оборудование, а также разработать методические рекомендации по подсчету белых медведей.

В министерстве напомнили, что все три популяции белого медведя, обитающие в России, занесены в Красную книгу. При этом каждая популяция имеет свою категорию статуса редкости: карско-баренцевоморская отнесена к четвертой категории (неопределенные по статусу), лаптевская - к третьей (редкие), чукотско-аляскинская - к пятой (восстанавливаемые и восстанавливающиеся).