Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:23

Мишустин призвал министров не раздавать обещаний по использованию Резервного фонда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство ориентироваться на тщательно выверенный бюджет на трехлетку и не раздавать необоснованные обещания по поводу использования Резервного фонда правительства.

"Хочу напомнить, что федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно выверен и сбалансирован. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов. У правительства есть Резервный фонд, и эти средства, конечно, предназначены на финансирование непредвиденных расходов", - сказалл Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний, направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин

Новости

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лодка затонула под Астраханью, пропали два человека

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Карантинный центр под Челябинском закрыли из-за протеста местных жителей

После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

До двух увеличилось число погибших в ДТП с автобусом в Кемеровской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');