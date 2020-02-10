Мишустин призвал министров не раздавать обещаний по использованию Резервного фонда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство ориентироваться на тщательно выверенный бюджет на трехлетку и не раздавать необоснованные обещания по поводу использования Резервного фонда правительства.

"Хочу напомнить, что федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно выверен и сбалансирован. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов. У правительства есть Резервный фонд, и эти средства, конечно, предназначены на финансирование непредвиденных расходов", - сказалл Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний, направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - подчеркнул глава правительства.